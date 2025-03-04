В СМИ допустили, что тонометры фирмы OMRON ведут слежку за пациентами

На это указывают данные журналистов Business News Report, которые обратили внимание на приложение для тонометров бренда OMRON.

Если верить СМИ, то ежедневно специальное приложение обращается к пользователям с целью указать свое местоположение, после чего данные с высокой точностью передаются в США.

Компания OMRON, известная производством тонометров и медицинских устройств, собирает информацию о местоположении миллионов пользователей через приложение OMRON-connect, которое позволяет сохранять медицинские показатели.

При этом пользователи не осведомлены о слежке, так как приложение не запрашивает разрешение на сбор данных о местоположении, что вызывает опасения по поводу нарушения конфиденциальности.

Также непонятно, как именно OMRON использует собранную информацию. На данный момент приложение установили 3 миллиона пользователей по всему миру.