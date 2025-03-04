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В СМИ допустили, что тонометры фирмы OMRON ведут слежку за пациентами

Автор На чтение 1 мин Просмотров 78 Опубликовано

На это указывают данные журналистов Business News Report, которые обратили внимание на приложение для тонометров бренда OMRON.

Если верить СМИ, то ежедневно специальное приложение обращается к пользователям с целью указать свое местоположение, после чего данные с высокой точностью передаются в США.

Компания OMRON, известная производством тонометров и медицинских устройств, собирает информацию о местоположении миллионов пользователей через приложение OMRON-connect, которое позволяет сохранять медицинские показатели.

При этом пользователи не осведомлены о слежке, так как приложение не запрашивает разрешение на сбор данных о местоположении, что вызывает опасения по поводу нарушения конфиденциальности.

Также непонятно, как именно OMRON использует собранную информацию. На данный момент приложение установили 3 миллиона пользователей по всему миру.

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