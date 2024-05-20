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Тонкий защищенный смартфон IIIF150 Air2 Ultra поступил в продажу

Автор На чтение 2 мин Просмотров 88 Опубликовано

Производитель безопасных смартфонов IIIF150 выпустил новую модель Air2 Ultra, которая уже доступна для покупки на AliExpress. IIIF150 Air2 Ultra является самым прочным и ультратонким устройством этого бренда.

Тонкий защищенный смартфон IIIF150 Air2 Ultra поступил в продажу

Толщина IIIF150 Air2 Ultra составляет 8,55 мм, а вес – 230 г. Устройство имеет ширину 79,8 мм, что делает его удобным в использовании.

Узкая рамка CarbonEdge толщиной 1,6 мм не только легкая, но также обладает высокой температурной и коррозионной устойчивостью, повышая прочность смартфона.

Основная камера IIIF150 Air2 Ultra оснащена главным датчиком с разрешением 108 Мп. Камера ночного видения с 64-мегапиксельным сенсором и автофокусом впервые применяется в смартфонах такого типа. Присутствует функция Owl Image, которая позволяет делать снимки на расстоянии до 20 метров с четкой стабилизацией в режиме ночного видения.

Тонкий защищенный смартфон IIIF150 Air2 Ultra поступил в продажу

IIIF150 Air2 Ultra оснащен мощным процессором Mediatek Dimensity 7050 5G. Еще одним преимуществом устройства является быстрая и безопасная зарядка мощностью 65 Вт с использованием технологии GaN.

Экран смартфона защищен покрытием Corning Gorilla Glass толщиной 1,1 мм. Устройство имеет сертификацию по стандартам IP68, IP69k и STD-810H, что обеспечивает его водонепроницаемость на глубине до 6 метров в течение 24 часов.

Технические характеристики IIIF150 Air2 Ultra включают 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2460 x 1080 пикселей, процессор Mediatek Dimensity 7050 5G, 16/512 ГБ памяти, основную камеру 108 Мп, камеру ночного видения 64 Мп и фронтальную камеру 32 Мп.

Тонкий защищенный смартфон IIIF150 Air2 Ultra поступил в продажу

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт. Смартфон работает на операционной системе Android.

Цена на IIIF150 Air2 Ultra стартует от 26 тыс. рублей.

Тонкий защищенный смартфон IIIF150 Air2 Ultra поступил в продажу

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