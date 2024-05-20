Тонкий защищенный смартфон IIIF150 Air2 Ultra поступил в продажу

Производитель безопасных смартфонов IIIF150 выпустил новую модель Air2 Ultra, которая уже доступна для покупки на AliExpress. IIIF150 Air2 Ultra является самым прочным и ультратонким устройством этого бренда.

Толщина IIIF150 Air2 Ultra составляет 8,55 мм, а вес – 230 г. Устройство имеет ширину 79,8 мм, что делает его удобным в использовании.

Узкая рамка CarbonEdge толщиной 1,6 мм не только легкая, но также обладает высокой температурной и коррозионной устойчивостью, повышая прочность смартфона.

Основная камера IIIF150 Air2 Ultra оснащена главным датчиком с разрешением 108 Мп. Камера ночного видения с 64-мегапиксельным сенсором и автофокусом впервые применяется в смартфонах такого типа. Присутствует функция Owl Image, которая позволяет делать снимки на расстоянии до 20 метров с четкой стабилизацией в режиме ночного видения.

IIIF150 Air2 Ultra оснащен мощным процессором Mediatek Dimensity 7050 5G. Еще одним преимуществом устройства является быстрая и безопасная зарядка мощностью 65 Вт с использованием технологии GaN.

Экран смартфона защищен покрытием Corning Gorilla Glass толщиной 1,1 мм. Устройство имеет сертификацию по стандартам IP68, IP69k и STD-810H, что обеспечивает его водонепроницаемость на глубине до 6 метров в течение 24 часов.

Технические характеристики IIIF150 Air2 Ultra включают 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2460 x 1080 пикселей, процессор Mediatek Dimensity 7050 5G, 16/512 ГБ памяти, основную камеру 108 Мп, камеру ночного видения 64 Мп и фронтальную камеру 32 Мп.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт. Смартфон работает на операционной системе Android.

Цена на IIIF150 Air2 Ultra стартует от 26 тыс. рублей.