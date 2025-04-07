Тонкий Samsung Galaxy S25 Edge будет стоить дороже флагманского Galaxy S25+

Релиз ожидаемого смартфона Galaxy S25 Edge перенесли на 13 мая, а новая утечка раскрыла его предполагаемую цену, которая может показаться высокой.

У телефона всего две камеры на задней панели, а ёмкость аккумулятора может быть меньше, чем у конкурентов, несмотря на возможность использования более мощной технологии.

В итальянском интернет-магазине Zanetti были замечены версии на 256 ГБ и 512 ГБ, предлагающие по ценам 1362 и 1488 евро соответственно.

Это выше, чем у модели S25+, которая стоит 1247 и 1372 евро за те же объёмы памяти. Таким образом, S25 Edge будет дороже S25+ более чем на 100 евро.

Цены могут варьироваться на разных рынках, но это даёт представление о стоимости.

Производительность Galaxy S25 Edge улучшилась, он набрал 2969 и 9486 баллов в тестах Geekbench, однако стабильность под нагрузкой остаётся под вопросом из-за тонкого корпуса и возможных проблем с охлаждением. Ожидается, что на устройстве будет установлена новая версия One UI 7.

Источник: gizmochina