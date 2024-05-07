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Тонкий и защищенный смартфон Oukitel WP35 выйдет в России 13 мая

Автор На чтение 2 мин Просмотров 52 Опубликовано

13 мая состоится анонс самого тонкого защищенного смартфона Oukitel WP35 на российском рынке.

Тонкий и защищенный смартфон Oukitel WP35 выйдет в России 13 мая

Одной из главных особенностей Oukitel WP35 является его тонкий корпус — всего 14,9 мм.  Внутри такого компактного корпуса размещается мощный аккумулятор емкостью 11 000 мАч, способный обеспечить непрерывную работу смартфона в течение 2-3 дней без необходимости подзарядки.

Батарея поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт.  В блоке камер находятся основная камера Sony с разрешением 64 Мп, камера ночного видения разрешением 8 Мп и камера макросъемки разрешением 2 Мп. Фронтальная камера на 32 Мп позволит делать отличные селфи и видеозвонки.

Экран Oukitel WP35 имеет размер 6,6 дюйма с разрешением 1080х2408 пикселей, обеспечивая яркое и четкое отображение контента. Защита Corning Gorilla Glass 5 гарантирует надежную защиту от повреждений и царапин.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 6100+ с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти под управлением Android 14.

Тонкий и защищенный смартфон Oukitel WP35 выйдет в России 13 мая

Смартфон обладает защитой по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H, что позволяет ему выдерживать экстремальные условия. Он может быть погружен в воду на глубину до 1,5 метра в течение 30 минут, выдерживает падение с высоты 1,5 метра на твердую поверхность, а также способен работать при экстремальных температурах от -45°C до +45°C.

Особое внимание стоит уделить звуковым возможностям Oukitel WP35. Девайс оснащен мощными стереодинамиками, способными достичь громкости до 95 дБ, что позволит наслаждаться качественным звуком в любой ситуации.

Самый тонкий в мире защищенный смартфон Oukitel WP35 станет доступен для покупки в России уже с 13 мая. Цена составит всего 179,99 доллара.

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