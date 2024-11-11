Томские студенты создают игру по мотивам славянских мифов с ИИ-технологиями

Студенты Томского политехнического университета (ТПУ) разрабатывают компьютерную игру под названием «Сокрытая душа», основанную на фольклоре Древней Руси. Проект был задуман Вячеславом Тарасенко в 2022 году, и его идея заключалась в том, чтобы рассказать историю Кощея Бессмертного, героя славянской мифологии, часто изображаемого в массовой культуре как антагонист.

По сюжету игры Кощей Бессмертный, объединившись с волхвами, защищает реальный мир от темных сил, вырвавшихся из загробного царства. В результате их победы Кощей становится бессмертным, а его задача — собрать армию из персонажей славянского фольклора, чтобы вернуть темных духов в их обитель.

Особенностью игры станет использование разработанных самими студентами технологий искусственного интеллекта, которые обеспечат реалистичное поведение неигровых персонажей и развитие мира без участия игрока. Команда разработчиков, объединенная под названием «Cyberian Lynx», состоит из семи студентов, которые активно работают над созданием гибкой и интерактивной игры.

«Развитие игрового персонажа будет зависеть от решений игрока. Например, он столкнется с моральным выбором, выбирая, кого взять в союзники — Лешего или богиню смерти Мару. Мы постарались сделать игру адаптивной, подстраивающейся под стиль игры каждого пользователя, с помощью нейросетевых технологий. Кроме того, мы используем систему immersive sim, которая позволяет миру существовать и развиваться даже без вмешательства игрока, что придает игре особую реалистичность», — рассказал Вячеслав Тарасенко.

Проект обещает стать уникальным сочетанием фольклорной тематики и современных игровых технологий.