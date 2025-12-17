Tomb Raider 2013 готовится к выходу на смартфонах iOS и Android

Мобильная версия Tomb Raider образца 2013 года появится на платформах iOS и Android, хотя официального заявления от студии Crystal Dynamics пока не публиковалось. При этом игра уже размещена в каталогах мобильных магазинов приложений. Проект стал первой частью серии после её перезапуска и рассказывает историю Лары Крофт, которая после крушения оказывается на острове Яматай и сталкивается с группой последователей культа, связанного с древним японским божеством Пимико. Выход игры намечен на 12 февраля, заявленная стоимость составляет около 1800 рублей, также подтверждена поддержка геймпадов. В российских версиях магазинов приложение недоступно.