Только 4% пользователей в РФ ограничивают себя в использовании мобильных приложений

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co сообщили, что банкинг, социальные сети и мессенджеры являются самыми популярными мобильными приложениями среди российских пользователей смартфонов. Они получили эти данные после опроса интернет-пользователей в возрасте от 18 до 45 лет о скачанных приложениях на их смартфонах и важности доступности сервисов.

Опрос показал, что 23% респондентов постоянно пользуются скачанным на свои телефоны банкинговым приложением, 21% — социальными сетями и мессенджерами, а 18% — играми и развлечениями. Аудио- и видеосервисы были названы самыми важными для 17% участников опроса, социальные и навигационные приложения — для 12%, а сервисы для покупок и доставок — для 9%.

Тем не менее 36% опрошенных заявили, что им не важно, в каком формате предоставляются услуги компании — через мобильное приложение или веб-версию. 28% считают, что использование мобильного приложения более удобно, 21% предпочитают только веб-версии. 15% респондентов заявили, что если сервис не имеет мобильного приложения, они не будут им пользоваться.

Аналитики отметили, что 96% участников опроса не используют программы для ограничения времени, проведенного в мобильных приложениях. Исследование показало, что только 4% пользователей устанавливают себе строгие ограничения в этом отношении.