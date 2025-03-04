ТН: в 2025 году поисковые системы ведут слежку за пользователями

Недавнее исследование показывает, что поисковые системы, такие как Google, помогают быстро находить информацию, но при этом могут следить за пользователями более внимательно, чем они думают.

Каждый введённый запрос сохраняется и попадает в историю поиска, что может использоваться рекламщиками.

Согласно постам в соцсетях за февраль 2025 года, многие пользователи не осознают, что их планы и интересы становятся доступными для сторонних компаний.

Браузеры фиксируют не только поисковые запросы, но и время, место и устройство, с которого выполняется поиск. Ученые из MIT выяснили, что 90% пользователей имеют созданные профили.

Каждый клик добавляет информацию о пользователе, оставляя следы. Однако есть способы, чтобы остановить сбор этих данных и защитить свою конфиденциальность.

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