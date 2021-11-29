Тизер серии Honor 60 показывает поддержку жестов камеры и демонстрирует дизайн телефона

Honor подтвердила, что компания запустит свои смартфоны серии Honor 60 следующего поколения на мероприятии, посвященном запуску 1 декабря . В преддверии официального запуска почти все, что связано с телефонами, просочилось.

Теперь, всего за пару дней до официального объявления, китайский бренд поделился новым тизерным видео, в котором демонстрируется конструкция модуля камеры телефона и раскрываются некоторые ключевые особенности устройства.

Видео-тизер показывает, что серия Honor 60 будет иметь объектив камеры AI Super-Sensing на передней стороне, который будет поддерживать жесты камеры . Вы сможете делать снимки, подняв пять пальцев на переднюю камеру. Также кажется, что переворот ладони меняет переднюю камеру на заднюю.

Будет поддержка некоторых дополнительных элементов управления на основе жестов, включая размахивание и сжатие кулака, среди прочего, что даст вам более удобный вариант для съемки фотографий.

Тизер также показывает смартфон во всей красе, демонстрируя изогнутый с четырех сторон дисплей на устройстве с узкими рамками и вырезом для фронтальной камеры прямо в верхнем центральном положении.

Он поддерживает дизайн кольца для модуля камеры, который мы видели в серии Honor 50, но на этот раз компания удвоила дизайн кольца для камеры. В тизере представлен цветовой вариант смартфона «Звездная ночь».

Что касается спецификаций, судя по утечкам, Honor 60 и 60 Pro будут поставляться с AMOLED-дисплеем с разрешением экрана Full HD + и частотой обновления 120 Гц. Скорее всего, телефоны будут оснащены чипсетом Qualcomm Snapdragon 778G Plus .

Ожидается, что для фотографии устройства будут поставляться с 50-мегапиксельной селфи-камерой и 108-мегапиксельной основной камерой на задней панели. Под управлением операционной системы Android с настраиваемым пользовательским интерфейсом оба телефона будут поддерживать быструю зарядку мощностью 66 Вт.