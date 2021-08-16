iQOO, суббренд Vivo для смартфонов премиум-класса, готовится к запуску своего нового смартфона — iQOO 8 завтра, то есть 17 августа. В преддверии официального дебюта бренд поделился рекламным плакатом, проливающим свет на его особенности.

В недавнем тизере компания показала, что датчик отпечатков пальцев на смартфоне будет работать, даже когда пользователи пытаются разблокировать смартфон мокрыми руками. Хотя iQOO не сообщает об этом, вполне вероятно, что телефон будет оснащен ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев для этой функции.

Согласно более ранним утечкам, iQOO 8 будет оснащен оптическим датчиком отпечатков пальцев, а вариант Pro будет оснащен ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев. Чтобы знать наверняка, нам придется подождать еще несколько часов до официального запуска.

Если верить отчетам, то грядущий iQOO 8 Pro будет иметь 6,78-дюймовую панель дисплея Samsung E5 LTPO AMOLED с изогнутыми краями, которая обеспечивает разрешение экрана 2K + и частоту обновления 120 Гц .

Под капотом телефон будет работать на базе Qualcomm Snapdragon 88 SoC или более нового чипсета Snapdragon 888+. Он может поставляться с моделями оперативной памяти 8 ГБ и 12 ГБ с внутренней памятью 256 ГБ.

Смартфон, вероятно, будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, 48-мегапиксельным сверхшироким объективом и 16-мегапиксельным телеобъективом. В настоящее время подробности о фронтальном снэпере остаются неизвестными. Он будет питаться от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт, беспроводной зарядки 50 Вт и обратной беспроводной зарядки 10 Вт.

Хотя компания не сообщила ничего о доступности серии iQOO 8 на рынках, кроме Китая, похоже, что линейка скоро может быть запущена в Индии, поскольку индийский вариант был недавно обнаружен в базе данных IMEI.

Источник — Astera.