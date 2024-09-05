Титановый iPhone 15 Pro подешевел в России на 95 тысяч рублей

Титановый iPhone 15 Pro, который вышел осенью 2023 года, подешевел в России на 95 тысяч рублей, сообщает Hi-Tech Mail.

Изначально цена на этот флагманский смартфон колебалась от 150 до 170 тысяч рублей. Теперь его стоимость снизилась на 35% — сейчас iPhone 15 Pro можно купить от 85,5 тысячи рублей.

Цена зависит от цвета, объема памяти и типа SIM-карт. Наиболее доступными являются американские модели, которые поддерживают только eSIM и не имеют физических SIM-карт.