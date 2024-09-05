Главная » Новости

Титановый iPhone 15 Pro подешевел в России на 95 тысяч рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 90 Опубликовано

Титановый iPhone 15 Pro, который вышел осенью 2023 года, подешевел в России на 95 тысяч рублей, сообщает Hi-Tech Mail.

Изначально цена на этот флагманский смартфон колебалась от 150 до 170 тысяч рублей. Теперь его стоимость снизилась на 35% — сейчас iPhone 15 Pro можно купить от 85,5 тысячи рублей.

Цена зависит от цвета, объема памяти и типа SIM-карт. Наиболее доступными являются американские модели, которые поддерживают только eSIM и не имеют физических SIM-карт.

Российская HYPERPC собрала компьютер с 6 ТБ ОЗУ за 12 миллионов рублей

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.