Тим Кук покинет пост CEO Apple: главные слова за 15 лет

Тим Кук уйдёт с должности генерального директора Apple всего через пять дней, его место займёт руководитель отдела аппаратной инженерии компании Джон Тернус. По этому поводу редакция собрала наиболее заметные высказывания Кука за 15 лет руководства компанией.

В августе 2011 года, вступив в должность, Кук заверил сотрудников в письме, что компания сохранит верность ценностям, заложенным Стивом Джобсом, и продолжит выпускать продукты, которыми будут гордиться и клиенты, и работники. В мае 2012 года он говорил о намерении усилить секретность вокруг новых продуктов. Осенью того же года Кук публично извинился за неудачный запуск картографического сервиса Apple Maps и пообещал исправить недостатки.

В декабре 2012 года он подтвердил, что действительно просыпается каждый день в 3:45 утра, объяснив это тем, что не воспринимает любимое дело как работу. В октябре 2014 года в личном эссе Кук рассказал о своей нетрадиционной ориентации, назвав это одним из главных подарков судьбы. Весной 2015 года, накануне выхода Apple Watch, он выражал уверенность, что новинка изменит отношение людей к технологиям.

Осенью того же года Кук называл конфиденциальность фундаментальным правом человека, а в 2017 году с воодушевлением говорил о перспективах дополненной реальности. В 2018 году, комментируя скандал вокруг Facebook, он заметил, что сам никогда не оказался бы в подобной ситуации. В начале пандемии COVID-19 в 2020 году Кук выразил признательность медикам и исследователям по всему миру.

В 2022 году он назвал сферу здоровья потенциально главным вкладом Apple в будущем, а на вопрос покупателя о поддержке технологии RCS в iPhone саркастично посоветовал купить маме айфон. В июне 2023 года, представляя гарнитуру Vision Pro, Кук заявил о начале новой эры пространственных вычислений. А в апреле 2026 года, объявляя об уходе с поста, он назвал руководство Apple величайшей привилегией своей жизни.

После ухода с поста CEO Кук останется в компании в качестве исполнительного председателя совета директоров — в этой роли, по данным Apple, он будет заниматься отдельными направлениями работы компании, включая взаимодействие с политиками разных стран.