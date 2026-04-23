Тим Кук назвал запуск Apple Maps своей крупнейшей ошибкой

Уходящий глава Apple Тим Кук признал, что запуск картографического сервиса компании в 2012 году стал его первой серьезной ошибкой на посту генерального директора. Об этом он заявил на встрече с сотрудниками, где также присутствовал его преемник Джон Тернус.

На момент выхода приложение содержало множество недочетов: неверные обозначения объектов, ошибки в построении маршрутов и общий уровень качества, уступавший конкурентным решениям. По словам Кука, продукт оказался не готов к релизу, несмотря на внутренние тесты, которые создавали ощущение обратного.

Позднее он охарактеризовал произошедшее как полезный опыт. Руководство компании принесло извинения пользователям и даже рекомендовало временно пользоваться альтернативными сервисами. Кук отметил, что такое решение стало важным шагом, позволившим сохранить фокус на интересах аудитории.

Впоследствии сервис был существенно доработан, и, как отметил Кук, сейчас он соответствует самым высоким стандартам. Этот случай также повлиял на кадровые изменения: после случившегося компанию покинул руководитель программного направления Скотт Форсталл.

Среди достижений, которыми Кук особенно гордится, он выделил развитие Apple Watch и функций, связанных со здоровьем. Он вспомнил, как получил сообщение от пользователя, чья жизнь была спасена благодаря устройству.

Кук также отметил, что за годы работы допустил немало ошибок, включая нереализованные проекты, однако компании удалось избежать масштабных отзывов продукции и отмен уже выпущенных устройств.

Он занял пост генерального директора в августе 2011 года и передаст руководство Джону Тернусу 1 сентября 2026 года.