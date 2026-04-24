Тим Кук назвал запуск Apple Maps главным провалом

Бывший руководитель компании Apple Тим Кук заявил, что запуск сервиса Apple Maps в 2012 году стал самым серьёзным просчётом за годы его руководства компанией. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, заявление прозвучало на внутренней встрече с сотрудниками, посвящённой представлению Джона Тернуса в качестве будущего руководителя корпорации.

Кук отметил, что на момент запуска продукт оказался недостаточно готовым к полноценной работе. По его словам, команда полагала, что проблемы связаны с ограниченным тестированием локальных маршрутов. Он также подчеркнул, что впоследствии сервис был существенно переработан.

Бывший глава Apple заявил, что в настоящее время компания считает Apple Maps одним из ключевых собственных продуктов. При этом он признал, что на старте сервис значительно уступал основному конкуренту того периода — Google Maps, а часть сотрудников компании предпочитала использовать сторонние решения.

Apple Maps был представлен в 2012 году как собственный картографический сервис компании Apple.

