Tim Cook заявил, что у iPhone ещё много потенциала

Генеральный директор Apple Тим Кук в интервью Никьясу Молине на станции Grand Central Terminal в Нью-Йорке кратко рассказал о будущем iPhone. Он отметил, что «у iPhone ещё так много возможностей» и выразил уверенность, что устройство продолжит оставаться центром цифровой жизни пользователей.

Хотя это типичная корпоративная формулировка, интересно, что Кук считает iPhone ключевым устройством, несмотря на расширение Apple в новые области, включая пространственные вычисления, очки дополненной реальности и AI-украшения без экрана.

Следующий год станет 20-летием iPhone, и его популярность остаётся на рекордных уровнях. В прошлом квартале доход от iPhone составил $85,2 млрд, что стало новым историческим максимумом. Кук назвал спрос на устройство «просто ошеломляющим», отметив рекордные показатели во всех регионах.

По его словам, смартфон останется важным устройством ещё надолго: «iPhone будет существовать ещё очень долго».