TikTok предложил «комендантский час» для подростков

TikTok анонсировал обновления, которые помогут родителям защитить своих детей при использовании приложения. Теперь родители смогут просматривать подписки и подписчиков своих детей, а также устанавливать время, когда TikTok будет недоступен.

Дополнительно они смогут видеть аккаунты пользователей, которых заблокировал их ребенок. Эти функции вошли в программу Family Pairing. Одна из новых функций, названная Time Away, позволит ограничивать время использования приложения, например, в школе или ночью.

Для пользователей младше 16 лет TikTok предложит закрыть приложение ночью. Если они откроют его после 22:00, приложение предложит им отдохнуть под успокаивающую музыку.

В ближайшее время TikTok начнет уведомлять родителей о видео, на которые их ребенок жалуется. Компания продолжит использовать технологии контроля возраста, чтобы предотвратить доступ детей младше 13 лет к приложению.

Источник: «Царьград«