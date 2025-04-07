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Thunderobot за $235 выпустила игровой монитор с частотой обновления 320 Гц

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Компания Thunderobot представила новый 27-дюймовый монитор ZU27F160L-D, предназначенный как для геймеров, так и для творческих профессионалов.

Этот дисплей может работать в двух режимах: с разрешением 4K и частотой 160 Гц или в формате Full HD с частотой 320 Гц. Цена составляет 1699 юаней (примерно 235 долларов).

Монитор оснащён панелью Fast IPS, обеспечивающей быструю и чёткую картинку. Время отклика составляет всего 1 мс, что минимизирует размытие при движении, что полезно как для редактирования, так и для игр.

Он охватывает 95% цветового пространства DCI-P3 и 99% sRGB, имеет 10-битную глубину цвета и заводскую калибровку.

Максимальная яркость достигает 400 нит, а поддержка HDR является дополнительной функцией. Монитор имеет контрастность 1000:1 и широкие углы обзора 178°. Для защиты глаз при длительном использовании предусмотрена фильтрация синего света.

Для геймеров ZU27F160L-D поддерживает адаптивную синхронизацию FreeSync и G-Sync.

Порты включают два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и аудиоразъём 3,5 мм. Подставка монитора полностью эргономична, с возможностью регулировки высоты, наклона и поворота, а также совместима с VESA для гибкой установки.

Thunderobot за $235 выпустила игровой монитор с частотой обновления 320 Гц

 

Thunderobot
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