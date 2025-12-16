Thunderobot Mix G2 Mini с RTX 5090 выйдет на мировой рынок

В ноябре 2025 года компания Thunderobot представила в Китае новый компактный игровой ПК Mix G2 Mini с высокопроизводительной видеокартой Nvidia в небольшом корпусе. Сейчас стало известно, что устройство готовят к глобальному запуску, чтобы конкурировать с последней моделью ASUS ROG NUC 2025.

Новый тизер компании намекает на международный релиз Mix G2 Mini, который будет представлен вместе с игровым ноутбуком Zero Air. Система ориентирована на геймеров и создателей контента, предлагая производительность настольного ПК в корпусе объёмом всего 3,2 литра.

Внутри установлены процессор Intel Core Ultra 9 275HX с 24 ядрами и 24 потоками, максимальной частотой 5,4 ГГц и TDP 120 Вт, а также NPU с производительностью 36 TOPS для ИИ-задач. Видеокарта GeForce RTX 5090 имеет 24 ГБ памяти GDDR7, архитектуру Blackwell, 10 496 ядер CUDA и 1824 TOPS AI.

Помимо топовой конфигурации с RTX 5090, будут доступны более доступные варианты, например с RTX 5080. Ожидается, что глобальная премьера Mix G2 Mini состоится на выставке CES 2026, которая начнётся 6 января.