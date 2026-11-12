The Witcher возглавила опрос о любимых играх среди гостей «Игропрома»

Серия The Witcher заняла первое место в опросе о любимых видеоиграх среди посетителей фестиваля «Игропром». Её назвали 10% респондентов. На втором месте оказался Minecraft с 8%, на третьем — серия The Elder Scrolls с 7%. Результаты исследования 12 ноября опубликовали «Ведомости».

Опрос проводили с 18 по 20 сентября 2026 года. В нём приняли участие 762 посетителя фестиваля. Их просили назвать любимые игры, в том числе те, к которым они возвращаются чаще всего. В исследовании участвовали организаторы «Игропрома», VK Play, Институт развития интернета и Агентство креативных индустрий.

Среди игр отечественной разработки чаще всего называли Atomic Heart, War Thunder и Escape from Tarkov. Каждая набрала около 2% упоминаний. В отдельном вопросе о жанрах лидировали ролевые игры. Их выбрали 52% опрошенных. Проценты в рейтинге отдельных игр относятся к ответам посетителей фестиваля. Так, первое место The Witcher означает, что эту серию назвали чаще других в опросе, а доля её упоминаний составила одну десятую.