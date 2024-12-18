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The Conversation: ИИ оказался неспособен понимать эмоции людей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Технологические компании утверждают, что искусственный интеллект (ИИ) может определять эмоции человека, такие как счастье или грусть. Однако это мнение противоречит научным исследованиям, указывающим на серьезные риски, особенно на рабочем месте.

С 2023 года в Европейском Союзе запрещено использование ИИ для распознавания эмоций в рабочих условиях, за исключением медицинских целей. В Австралии подобного регулирования нет, что вызывает опасения.

Рынок систем распознавания эмоций растет, и австралийский стартап inTruth Technologies планирует выпустить устройство для отслеживания эмоций.

Однако ученые предупреждают, что такие технологии могут быть дискриминационными и неточными, особенно для определенных демографических групп.

В дополнение, использование ИИ для мониторинга эмоций ставит под угрозу право на неприкосновенность частной жизни, если данные собираются без ведома сотрудников.

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