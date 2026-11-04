Тесты памяти Patriot DDR5 выявили ограничения чипов Micron

Специалисты 3DNews протестировали комплект оперативной памяти Patriot Viper Steel 5 Infinite RGB DDR5-6000 CL36 объёмом 32 ГБ и обнаружили особенности, ограничивающие его разгонный потенциал. Результаты исследования опубликованы 4 ноября 2026 года.

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, оснащённых алюминиевыми радиаторами и RGB-подсветкой. В отличие от многих решений для энтузиастов, в нём используются микросхемы SpecTek, изготовленные на основе технологий Micron.

Применение таких компонентов позволяет производителю снизить себестоимость продукции. Однако характеристики микросхем отличаются от решений SK hynix, популярных среди пользователей, самостоятельно настраивающих производительность памяти.

Заводской профиль EXPO предусматривает работу на частоте DDR5-6000 с основными таймингами 36-46-46-110.

Во время тестирования выяснилось, что привычные методы разгона не обеспечивают ожидаемого результата. В частности, повышение напряжения питания до 1,4 В не позволило существенно уменьшить задержки.

Более того, некоторые настройки, сохранявшие стабильность при напряжении 1,35 В, переставали работать корректно после его увеличения.

Исследователи предположили, что ограничения связаны в том числе с температурным режимом микросхем. После 15 минут нагрузки OCCT встроенные датчики показывали нагрев до 58–60 градусов.

При этом температура поверхности радиаторов, измеренная тепловизором, составляла около 45 градусов. Дополнительный обдув положительно повлиял на стабильность работы комплекта.

Необычной особенностью памяти стало улучшение результатов при снижении напряжения. Наиболее удачные настройки были получены при VDD и VDDQ около 1,30 В.

В этих условиях специалистам удалось уменьшить основные задержки до 36-40-40-60.

Однако достигнутые показатели всё равно уступали возможностям некоторых модулей на микросхемах SK hynix A-die и Samsung B-die.

Результаты тестирования показывают, что высокая паспортная частота оперативной памяти не гарантирует одинаковый потенциал дополнительной настройки.

При выборе DDR5 для производительной системы необходимо учитывать не только частоту, объём и наличие радиаторов, но и используемые микросхемы, задержки и особенности охлаждения.