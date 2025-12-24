Главная » Новости

Тестировщик объяснил, как писать и звонить в мессенджере MAX

Мессенджер MAX за короткое время стал одним из распространённых способов связи для пользователей в России. Его устанавливают из-за ограничений других сервисов или по требованиям работы и учёбы, поэтому у новых пользователей чаще всего возникает вопрос, как пользоваться основными функциями приложения. Тестировщик мобильных приложений подробно разъяснил, как устроено общение в MAX.

По его словам, мессенджер работает по стандартным для подобных сервисов принципам. В MAX доступны личные чаты, текстовая переписка, отправка голосовых сообщений, запись коротких видео и звонки. Диалоги появляются автоматически, если у собеседника установлен MAX и его номер есть в списке контактов пользователя.

Отправка текстовых сообщений происходит привычным способом: необходимо открыть нужный чат и ввести текст в строку внизу экрана. При необходимости к сообщению можно добавить эмодзи или прикрепить файл. После отправки сообщение передаётся на сервер, а собеседник получает уведомление при наличии подключения к интернету. Для пользователей, предпочитающих не печатать, предусмотрены голосовые сообщения и видеокружки, которые записываются прямо в чате с помощью кнопки микрофона или камеры.

Отдельно отмечается работа голосовых и видеозвонков, которые сейчас называют одним из главных преимуществ MAX. В отличие от ряда других популярных мессенджеров, связь здесь продолжает работать без ограничений. Чтобы совершить звонок, достаточно открыть диалог и нажать на значок телефона или камеры. Собеседник может принять вызов с видео или без него либо отклонить звонок. Качество связи зависит от интернет-соединения, однако в целом пользователи не сталкиваются с серьёзными проблемами.

По итогам тестирования MAX описывается как простой и понятный мессенджер без сложных настроек и избыточных функций, освоить который можно за короткое время.

