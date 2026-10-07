Тест показал эффект ограничения зарядки iPhone до 80% за три года

Автор MacRumors подвёл итоги трёхлетнего эксперимента с ограничением зарядки iPhone до 80%. По его данным, спустя год использования iPhone 17 Pro Max сохранил 97% максимальной ёмкости аккумулятора после 277 циклов зарядки.

Для сравнения, iPhone 16 Pro Max после первого года теста показывал 94% ёмкости, такой же результат ранее был зафиксирован у iPhone 15 Pro Max. Сейчас показатели устройств составляют 88% после 36 месяцев у iPhone 15 Pro Max, 93% после 24 месяцев у iPhone 16 Pro Max и 97% после 12 месяцев у iPhone 17 Pro Max.

Автор также старался не разряжать смартфон ниже 20% и чаще использовал зарядку по USB-C вместо MagSafe и Qi2. При этом он допускает, что на сохранение ёмкости могло повлиять улучшенное охлаждение iPhone 17 Pro Max.

По итогам теста он отметил, что ограничение зарядки до 80% не всегда оправдывает потерю части доступного заряда. В качестве более удобного варианта можно использовать оптимизированную зарядку или установить лимит на уровне 90–95%.