Главная » Новости

Тест показал эффект ограничения зарядки iPhone до 80% за три года

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Тест показал эффект ограничения зарядки iPhone до 80% за три года

Автор MacRumors подвёл итоги трёхлетнего эксперимента с ограничением зарядки iPhone до 80%. По его данным, спустя год использования iPhone 17 Pro Max сохранил 97% максимальной ёмкости аккумулятора после 277 циклов зарядки.

Для сравнения, iPhone 16 Pro Max после первого года теста показывал 94% ёмкости, такой же результат ранее был зафиксирован у iPhone 15 Pro Max. Сейчас показатели устройств составляют 88% после 36 месяцев у iPhone 15 Pro Max, 93% после 24 месяцев у iPhone 16 Pro Max и 97% после 12 месяцев у iPhone 17 Pro Max.

Тест показал эффект ограничения зарядки iPhone до 80% за три года

Автор также старался не разряжать смартфон ниже 20% и чаще использовал зарядку по USB-C вместо MagSafe и Qi2. При этом он допускает, что на сохранение ёмкости могло повлиять улучшенное охлаждение iPhone 17 Pro Max.

По итогам теста он отметил, что ограничение зарядки до 80% не всегда оправдывает потерю части доступного заряда. В качестве более удобного варианта можно использовать оптимизированную зарядку или установить лимит на уровне 90–95%.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.