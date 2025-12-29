Тест показал: DDR4 3200 МГц дает в играх менее 10% прироста

В объединённом выпуске YouTube-каналов GAMING BENCH и GAMING BENCH — RGB сравнили производительность игровых ПК с оперативной памятью DDR4 на частотах 2666 и 3200 МГц. Тестирование проводилось в разрешении Full HD и показало, что разница в реальных игровых сценариях оказалась меньше 10%.

Испытания проводились на одной и той же системе: материнская плата Gigabyte Aorus Master B550, процессор AMD Ryzen 5 5600X с частотой 4,6 ГГц, видеокарта Zotac Gaming RTX 5060 Ti 16 GB, SSD-накопители Samsung и XPG, а также Windows 10 версии 22H2. Использовалась память XPG Spectrix D50 DDR4 3600 МГц, вручную настроенная в BIOS на 2666 и 3200 МГц.

Всего было протестировано десять игр. В Mafia: The Old Country при пресете Custom средний FPS составил 84 кадра в секунду с памятью 2666 МГц и 92 кадра — с 3200 МГц. В Battlefield 6 на аналогичных настройках разницы практически не зафиксировано — около 105 кадров в секунду в обоих режимах.

ARC Raiders на пресете Medium показала 138 и 144 кадра в секунду соответственно. В Clair Obscur: Expedition 33 средний FPS вырос с 87 до 92. В Cyberpunk 2077 разница оказалась минимальной — 66 против 69 кадров в секунду.

Наиболее заметный прирост зафиксирован в The Last of Us Part II, где средний FPS увеличился со 102 до 117. В Silent Hill f показатели составили 73 и 77 кадров в секунду. В Marvel’s Spider-Man 2 — 99 и 106 кадров. В The Last of Us Part I — 88 и 94 кадра в секунду. В Where Winds Meet при пресете Performance производительность выросла со 122 до 139 кадров.

По итогам всех тестов средний FPS составил около 96 кадров в секунду при DDR4 2666 МГц и 103 кадра при DDR4 3200 МГц. Таким образом, увеличение частоты оперативной памяти дало в играх прибавку примерно 7%, что подтверждает ограниченное влияние частоты ОЗУ на производительность в Full HD при использовании мощной видеокарты.