Tesla разрабатывает свое фирменное приложение для смарт-часов

Tesla, похоже, наконец начала разработку приложения для смарт-часов, судя по недавним кодам. Эта долгожданная функция интересует многих владельцев часов, которые хотят интегрировать их с автомобилями компании.

Хотя Tesla долгое время не предлагала такую интеграцию, владельцы автомобилей неоднократно запрашивали её. В настоящее время приложение Tesla доступно для iPhone и Android, при этом пользователи iPhone, как правило, получают больше возможностей.

Это событие важно для тех, кто ждал официального приложения для смарт-часов. Ранее некоторые сторонние разработчики создавали подобные решения, которые переносили функции Tesla на запястья пользователей. В июле был представлен удачный вариант приложения для Apple Watch.

Теперь же Tesla разрабатывает приложение для нескольких платформ, включая Apple и Android.