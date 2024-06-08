Главная » Новости

Tesla представила алкогольный напиток-молния Mezcal

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Компания Tesla, известная своими инновационными электромобилями, расширила свою линейку алкогольных напитков, выпустив Tesla Mezcal.

Tesla представила алкогольный напиток-молния Mezcal

Этот алкогольный напиток, предлагаемый на официальном сайте компании, продается в характерной бутылке в форме молнии и стоит 450 долларов.

Tesla Mezcal представляет собой аналогичный продукт Tesla Tequila, который был выпущен в 2020 году. По сообщениям в сети, текила является разновидностью мескаля, но производится из специфического сорта агавы и с некоторыми отличиями в процессе производства.

Tesla представила алкогольный напиток-молния Mezcal

Многие поклонники Tesla приобретают алкогольные напитки компании в качестве коллекционных предметов, чтобы выразить свою преданность бренду и его генеральному директору Илону Маску.

Tesla Mezcal производится и продается компанией Nosotros Tequila & Mezcal, а выполнение заказов осуществляет Speakeasy Co.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.