Tesla представила алкогольный напиток-молния Mezcal

Компания Tesla, известная своими инновационными электромобилями, расширила свою линейку алкогольных напитков, выпустив Tesla Mezcal.

Этот алкогольный напиток, предлагаемый на официальном сайте компании, продается в характерной бутылке в форме молнии и стоит 450 долларов.

Tesla Mezcal представляет собой аналогичный продукт Tesla Tequila, который был выпущен в 2020 году. По сообщениям в сети, текила является разновидностью мескаля, но производится из специфического сорта агавы и с некоторыми отличиями в процессе производства.

Многие поклонники Tesla приобретают алкогольные напитки компании в качестве коллекционных предметов, чтобы выразить свою преданность бренду и его генеральному директору Илону Маску.

Tesla Mezcal производится и продается компанией Nosotros Tequila & Mezcal, а выполнение заказов осуществляет Speakeasy Co.