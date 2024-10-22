Tesla показала робота Optimus, который сам поднимается по лестнице и идет на зарядку

Компания Tesla опубликовала видео, демонстрирующее прогресс в разработке робота-гуманоида Optimus. Робот теперь передвигается более уверенно, умеет подниматься по лестницам, находить зарядные станции и подключаться к ним самостоятельно, а также ориентироваться в незнакомых помещениях с помощью встроенных камер.

С момента начала разработки в 2021 году, Tesla представила первый рабочий прототип Optimus весной 2023 года, а в декабре появилась более продвинутая версия Gen 2 с новым дизайном. Компания позиционирует Optimus как универсального робота, способного выполнять различные задачи, включая автоматизацию процессов на заводах.

В новом видео показано, что Optimus может уверенно ходить и избегать препятствий, используя информацию с 2D-камер. Он также способен удерживать грузы массой до 11 килограммов и находить зарядные станции при низком уровне заряда, подключаясь к ним самостоятельно.

Кроме того, Optimus учится взаимодействовать с людьми, передавая закуски и напитки по жестовым и голосовым командам. Все алгоритмы для манипуляции предметами и навигации работают на встроенном компьютере FSD.

Команда инженеров продолжает работать над улучшением его навыков, включая ходьбу по неровной местности. На недавнем мероприятии We, Robot Илон Маск заявил, что в будущем гуманоиды могут стать полноценными домашними помощниками.