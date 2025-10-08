Главная » Новости

Tesla показала новые доступные версии Model Y и Model 3

Tesla представила новые Standard-версии моделей Model Y и Model 3, которые стали самыми доступными в линейке компании. Базовые цены составляют 39 990 долларов за Model Y и 36 990 долларов за Model 3.

Автомобили получили упрощённый дизайн и сокращённый функционал: меньшие диски, отсутствие светодиодной панели, сниженный запас хода и ускорение. В салоне использованы более бюджетные материалы, а сзади нет экрана и подогрева сидений. Standard-версии также лишены функции Tesla Autosteer. На выбор доступны три цвета: серый, белый и чёрный, при этом белый и чёрный требуют доплаты.

