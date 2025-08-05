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Tesla оштрафовали на $243 млн за сокрытие данных после аварии с автопилотом

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Tesla оштрафовали на $243 млн за сокрытие данных после аварии с автопилотом

В 2019 году Tesla Model S на автопилоте проехала на красный свет со скоростью 110 км/ч и столкнулась с другим автомобилем — в результате один человек погиб, другой получил травмы. Водитель отвлёкся, однако компания удалила важные файлы с видео и телеметрией и заявила полиции, что данные не сохранились.

Расследование затягивалось несколько лет — независимых экспертов не допускали к материалам. Лишь в 2024 году удалось восстановить память устройства и выяснить, что автопилот был активен на неподходящем участке дороги, а Tesla хранила эти данные.

Жюри признало Tesla виновной на 33% из-за отсутствия геозонирования и контроля за водителем, оставшуюся вину возложили на водителя. В то же время, в разгар скандала Илону Маску был выдан бонус в размере 30 миллиардов долларов.

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