Tencent назначила бывшего исследователя OpenAI главным по ИИ

Китайская компания Tencent Holdings назначила Яо Шуньюя главным научным сотрудником по искусственному интеллекту. Ранее специалист работал в OpenAI и присоединился к Tencent летом текущего года. В новой должности он будет курировать все направления, связанные с развитием и внедрением ИИ в компании.

Согласно внутренним материалам Tencent, Яо Шуньюй подчиняется напрямую президенту холдинга Мартину Лау. Одновременно он возглавил новый департамент ИИ-инфраструктуры, который вошёл в состав группы технологической инженерии. Подразделение отвечает за исследования и разработки в сфере искусственного интеллекта.

До перехода в Tencent Яо Шуньюй работал в Google и Microsoft, а также занимался научной деятельностью в Принстонском университете. Его исследования были сосредоточены на ИИ-агентах и связанных с ними технологиях.

В Tencent новое подразделение под руководством Яо Шуньюя займётся обучением крупных языковых моделей и развитием платформ высокопроизводительного инференса. Усиление ИИ-направления рассматривается компанией как один из ключевых элементов технологического развития.

