Телевизоры и подписки: озвучены самые популярные товары в РФ перед Новым годом

Компания М.Видео-Эльдорадо провела анализ продаж перед Новым годом и выяснила, какие товары наиболее популярны среди россиян.

Продажи LED-телевизоров с диагональю 32-38 дюймов увеличились на 39%, а спрос на большие телевизоры с диагональю 66 дюймов вырос на 34%. Эти модели помогают создать уютную атмосферу для семейных просмотров.

Также наблюдается рост интереса к подпискам на музыку и кино, продажи которых выросли на 7,7%. В бытовой технике популярность приобрели комбинированные плиты, продажи которых увеличились на 51,2%, а электрических плит — на 19,3%. Спрос на встраиваемую бытовую технику также вырос на 13%.

В сегменте крупной бытовой техники лидируют встраиваемые холодильники и морозильники, спрос на которые увеличился на 46%. Это связано с подготовкой к праздникам и необходимостью хранить большое количество продуктов.

Коммерческий директор компании отметил, что россияне стремятся сделать свои дома более уютными и функциональными к праздникам.