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Телевизоры и наушники оказались в списке самых частых покупок к 14 февраля

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

М.Видео-Эльдорадо провела анализ покупок россиян к 14 февраля.

В этом году в списке популярных подарков оказались аэрогрили с ростом продаж более чем на 2300%, а также аксессуары для игровых консолей, которые стали популярны на 844,9%.

Беспроводные наушники Samsung увеличили продажи на 118,7%. Также возрос интерес к телевизорам среднего размера и подпискам на контент.

Среди товаров с большими скидками выделяются смартфоны, умные часы и кофемашины, на которые можно сэкономить до 34 000 рублей.

Коммерческий директор компании отметил, что россияне чаще выбирают современные гаджеты, делая акцент на удобстве и полезности в подарках.

К слову недавно в России начались продажи Яндекс ТВ Станции QLED второго поколения, которые оценили от 50 тыс. рублей.

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