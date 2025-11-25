Телескоп «Атакама» завершил миссию и опубликовал окончательные данные о Вселенной

Телескоп «Атакама» (ACT) в Чили завершил почти 20-летнюю работу, выпустив шестой и заключительный набор данных. Результаты опубликованы в трёх статьях Journal of Cosmology and Astroparticle Physics и подтверждают ключевые космологические проблемы, открывая новые направления исследований.

Среди главных выводов — подтверждение «напряжённости Хаббла» — расхождения в оценках скорости расширения Вселенной, полученных разными методами. Космолог Колум Хилл из Колумбийского университета пояснил, что постоянная Хаббла, рассчитанная на основе данных ACT, согласуется с результатами Planck, делая расхождение ещё более устойчивым.

Наблюдения ACT также позволили опровергнуть около 30 «расширенных» моделей, предложенных в качестве альтернатив стандартной космологической теории. «Мы оценивали их независимо, и результат ясен: новые наблюдения почти полностью исключают подобные сценарии», — отметила Эрминия Калабрезе из Кардиффского университета.

Телескоп предоставил карты поляризации реликтового излучения с разрешением выше, чем у Planck. По словам Калабрезе, сравнение данных напоминает «чистку очков» — детали «младенческой» Вселенной стали заметнее благодаря шестиметровому зеркалу ACT, в то время как Planck использовал 1,5-метровое.

Учёные подчеркнули, что финальный релиз данных не завершает исследования, а передаёт материалы для дальнейшего изучения. «Мы представили первую интерпретацию, а теперь с радостью делимся данными для будущих открытий», — отметили они.