Telegram стал самым популярным мессенджером в России, обойдя WhatsApp

По данным Mediascope за январь–февраль, аудитория Telegram в России превысила показатели WhatsApp на несколько миллионов пользователей, что позволило мессенджеру занять первое место по популярности в стране. На третьей позиции находится сервис Max.

WhatsApp в России заблокирован с конца 2025 года, а доступ к Telegram с февраля осуществляется с ограничениями скорости. Источники сообщают, что возможная полная блокировка Telegram может произойти в начале апреля, что может повлиять на динамику пользовательской аудитории.