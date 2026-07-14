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Telegram разрешил объединять каналы, группы и ботов в сообщества

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

В Telegram появилась функция сообществ, с помощью которой пользователи могут объединять несколько тематических групп, каналов и ботов. Обновление также добавило расширенный текстовый редактор и приватные ответы ботов в групповых чатах, сообщила команда мессенджера.

Участники сообщества могут видеть входящие в него чаты и присоединяться к ним без отдельной пригласительной ссылки. Администраторы могут сделать некоторые разделы скрытыми и определить, кто получит право добавлять новые группы, каналы или ботов. По умолчанию такая возможность доступна всем участникам.

Сообщество можно показывать в общем списке одним раскрывающимся пунктом или сохранять привычное отображение каждого чата отдельно.

Новый редактор поддерживает заголовки, таблицы, списки, цитаты и блоки кода. Пользователи также могут размещать фотографии и видеозаписи непосредственно внутри текста. Пока эта функция доступна только владельцам подписки Telegram Premium.

Боты в группах получили возможность отправлять сообщения, которые видит только конкретный адресат. Такой формат можно использовать для приветствий, уведомлений об ошибках, запросов на подтверждение и меню с кнопками, не загромождая общий чат.

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