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Telegram добавил возможность покупки рекламы в поиске

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Telegram официально внедрил новую функцию, позволяющую пользователям приобрести рекламу в меню выбора мессенджера. Ранее реклама была доступна только на каналах и ботах.

В марте разработчики начали тестировать эту возможность, и теперь она доступна всем желающим. Рекламные объявления будут отображаться вместе с пользователями в результате поиска по выбранным тегам и будут отмечены определенной пометкой.

Однако реклама в поиске недоступна в России, Украине, Израиле и Палестине. Пользователи с платной подпиской могут отключить показ рекламы.

Также в сети обсуждались новости о возможном аннулировании платных подписок и других нарушениях, связанных с возвратами цифровых продуктов.

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