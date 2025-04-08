Telegram добавил возможность покупки рекламы в поиске

Telegram официально внедрил новую функцию, позволяющую пользователям приобрести рекламу в меню выбора мессенджера. Ранее реклама была доступна только на каналах и ботах.

В марте разработчики начали тестировать эту возможность, и теперь она доступна всем желающим. Рекламные объявления будут отображаться вместе с пользователями в результате поиска по выбранным тегам и будут отмечены определенной пометкой.

Однако реклама в поиске недоступна в России, Украине, Израиле и Палестине. Пользователи с платной подпиской могут отключить показ рекламы.

Также в сети обсуждались новости о возможном аннулировании платных подписок и других нарушениях, связанных с возвратами цифровых продуктов.