Telegram добавил новые функции в очередном обновлении

В свежем обновлении Telegram появилось несколько заметных нововведений. Так, живым пользователям стала доступна Markdown-разметка для оформления текстов — ранее такая возможность была только у ботов, при этом функция доступна исключительно обладателям Premium-подписки. Кроме того, теперь можно объединять несколько чатов в единое сообщество: участники отдельных групп получили возможность быстро присоединяться к новым чатам без необходимости запрашивать ссылку-приглашение. Ещё одно изменение коснулось ботов в чатах — они получили функцию отправки приватных сообщений, которые видит только адресат.