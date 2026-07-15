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Telegram добавил новые функции в очередном обновлении

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Telegram добавил новые функции в очередном обновлении

В свежем обновлении Telegram появилось несколько заметных нововведений. Так, живым пользователям стала доступна Markdown-разметка для оформления текстов — ранее такая возможность была только у ботов, при этом функция доступна исключительно обладателям Premium-подписки. Кроме того, теперь можно объединять несколько чатов в единое сообщество: участники отдельных групп получили возможность быстро присоединяться к новым чатам без необходимости запрашивать ссылку-приглашение. Ещё одно изменение коснулось ботов в чатах — они получили функцию отправки приватных сообщений, которые видит только адресат.

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