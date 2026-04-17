Telegram частично восстановил работу в России у части пользователей

В России у некоторых пользователей снова появилась возможность пользоваться Telegram без VPN и прокси, однако доступ восстановился не для всех устройств.

По данным «Кода Дурова», стабильная работа сервиса сейчас наблюдается только у части пользователей Android с подпиской Premium. В последних версиях приложения на Android мессенджер загружается в обычном режиме.

При этом на устройствах iOS и на компьютерах ситуация остаётся без изменений, и доступ к сервису может требовать дополнительных средств обхода ограничений.