Главная » Новости

Telegram частично восстановил работу в России у части пользователей

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

В России у некоторых пользователей снова появилась возможность пользоваться Telegram без VPN и прокси, однако доступ восстановился не для всех устройств.

По данным «Кода Дурова», стабильная работа сервиса сейчас наблюдается только у части пользователей Android с подпиской Premium. В последних версиях приложения на Android мессенджер загружается в обычном режиме.

При этом на устройствах iOS и на компьютерах ситуация остаётся без изменений, и доступ к сервису может требовать дополнительных средств обхода ограничений.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.