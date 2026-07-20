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Телефон Nokia 300 получил рекордную батарею и функцию пауэрбанка

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Компания HMD Global представила на Филиппинах кнопочный телефон Nokia 300 Power Bank с аккумулятором ёмкостью 3700 миллиампер-часов. Устройство может заряжать другие гаджеты через разъём USB-C, выполняя функцию внешнего аккумулятора, сообщает Notebookcheck.

По данным производителя, Nokia 300 способен проработать до 45 дней в режиме ожидания и до 26 часов при непрерывном разговоре. В аппарат также встроен фонарик, рассчитанный на 23 часа работы без подзарядки.

Телефон получил кнопочную клавиатуру, 2,4-дюймовый экран с разрешением QVGA и камеру на 0,3 мегапикселя. Корпус защищён от влаги по стандарту IP65. Журналисты отметили, что внешне новинка напоминает защищённую модель Nokia 800 Tough, вышедшую в 2019 году.

Разработкой Nokia 300 Power Bank занималась HMD Global, которая выпускает современные версии классических кнопочных телефонов под финским брендом Nokia. Стоимость новой модели составила 1990 филиппинских песо — около 2,5 тыс. рублей.

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