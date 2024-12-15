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Технология MTC названа одной из самых эффективных в мире в борьбе с дипфейками

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На международном конкурсе ASVspoof 2024 Challenge, посвященном разработке и тестированию биометрических систем безопасности, технология MTS AI продемонстрировала впечатляющие результаты.

Она заняла второе место в категории распознавания дипфейков и третье место в задаче биометрической верификации по голосу.

В основе MTS AI лежат новые методы, разработанные Александром Кондратьевым и Али Алиевым, которые позволяют эффективно обнаруживать поддельные голоса, созданные нейросетями, и проверять личность по голосу.

Решение использует самообучающуюся нейронную сеть, способную выявлять тонкие особенности звука, такие как неестественные колебания и шумы, характерные для искусственно сгенерированных голосов.

Архитектура MTS AI включает в себя сочетание сверхточных нейронных сетей и трансформеров. В тестах на обнаружение дипфейков технология достигла рекордного уровня ошибок всего в 3,41%.

Для проверки личности по голосу MTS AI объединила технологии распознавания дипфейков и биометрии, что увеличивает точность определения подделок, комбинируя данные обеих систем.

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