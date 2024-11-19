Техноэксперт Биржевой дал советы, как сохранить заряд телефона на морозе

Литий-ионные батареи в смартфонах плохо переносят низкие температуры, и в мороз они разряжаются быстрее. Техноэксперт Сергей Биржевой в беседе с Газетой.ру поделился несколькими советами, как сохранить работоспособность телефона в холодную погоду.

Он рекомендует носить телефон в чехле или во внутреннем кармане одежды, чтобы уменьшить контакт с холодным воздухом. Это поможет поддерживать оптимальную температуру устройства и лучше сохранять заряд аккумулятора.

Также следует избегать использования телефона во время снегопада или дождя, чтобы не допустить попадания влаги. Резкие перепады температур могут привести к образованию конденсата внутри устройства, что может повредить даже влагозащищенные модели.

Если телефон был на морозе, его не стоит сразу включать, особенно если он разряжен. Лучше дать ему немного согреться перед зарядкой, чтобы избежать повреждений.

Перед выходом на улицу рекомендуется отключить ненужные приложения, Bluetooth и Wi-Fi, а также уменьшить яркость экрана. Это поможет снизить нагрузку на батарею и замедлить разряд. Эксперт советует не доставать телефон на морозе без необходимости, так как частое использование на холоде также ускоряет разряд.

Перевод телефона в энергосберегающий режим поможет экономить заряд, так как эта функция ограничивает работу процессора. Также важно поддерживать уровень заряда батареи в пределах 30-70%, так как низкий заряд плохо сказывается на работе аккумулятора.

Если уровень падает до 10-15%, лучше сразу подзарядить устройство, но заряжать его на морозе не рекомендуется, даже если есть портативный аккумулятор.