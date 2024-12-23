Техноблогер Браунли назвал лучшие смартфоны 2024 года в 10 категориях

Каждый год MKBHD проводит церемонию награждения лучших смартфонов в различных категориях, включая дизайн, камеру, производительность и другие важные характеристики.
В этом году среди множества флагманских моделей, таких как Samsung Galaxy S24 Ultra и Google Pixel 9, тройной Huawei Mate XT был удостоен награды за выдающийся дизайн, впрочем, это и не удивительно, ведь устройство стало первым на рынке в своем роде.
На церемонии были вручены награды в девяти категориях, охватывающих различные аспекты мобильных устройств. В числе победителей:
- Лучший большой телефон: Samsung Galaxy S24 Ultra
- Лучший маленький телефон: iPhone 16
- Лучшая камера: iPhone 16 Pro
- Телефон с оптимальным соотношением цены и качества: 2a
- Лучший аккумулятор: Red Magic 10 Pro
- Лучший складной телефон: Google Pixel 9 Pro Fold
- Самое улучшенное устройство: Google Pixel 9 Pro Fold
- Прорыв года: Asus Zenfone 11 Ultra
- Телефон года: Samsung Galaxy S24 Ultra