Технический эксперт «Билайна» посоветовал не заряжать смартфон на холоде

Алексей Верещагин, начальник отдела «Билайна», советует избегать зарядки смартфонов на улице в холодную погоду.

В беседе с РИА Новости, он рекомендует заряжать устройства короткими сеансами и поддерживать уровень заряда на 50-60%, чтобы не повредить аккумулятор.

Важно не оставлять телефон на снегу или льду, так как это может привести к попаданию влаги внутрь устройства. Для защиты от холода лучше использовать пластиковый чехол, который замедляет охлаждение.

При переносе смартфона в теплое помещение стоит дать ему постепенно нагреться до комнатной температуры, избегая резкого тепла.

Верещагин также отметил, что аккумуляторы теряют емкость на морозе, и отображаемый уровень заряда может быть неточным.

Изношенные батареи могут работать в тепле, но подведут в холоде. Он добавил, что звук динамиков может изменяться при низких температурах, но эти изменения проявляются не сразу.