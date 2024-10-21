Технические характеристики Honor Magic 7 и 7 Pro опубликовали в Сети

С приближением даты презентации флагманских смартфонов Honor Magic 7 и 7 Pro, назначенной на 30 октября, в сети появилась информация о характеристиках и дизайне.

Honor Magic 7 Pro обещает стать настоящим флагманом, оснащённым мощным процессором Snapdragon 8 Gen 4. Смартфон будет доступен в версиях до 16 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом до 1 ТБ.

Его 6,82-дюймовый AMOLED-дисплей предложит разрешение 2K и частоту обновления 120 Гц с высокой частотой ШИМ 4320 Гц.

Основные характеристики камеры:

Основная: 50 Мп (OmniVision OV50K)

Ультраширокая: 50 Мп (Sony IMX852)

Телефото: 64 Мп (Sony LYT-600 с оптическим зумом 3x)

Смартфон также будет оснащён аккумулятором ёмкостью 6000 мАч с возможностью быстрой зарядки: 100 Вт по проводу и до 66 Вт по беспроводной зарядке.

Среди других ожидаемых функций — ультразвуковой подэкранный датчик отпечатков пальцев, сканер лица, чип NFC, защита по стандарту IP69, стереодинамики, а также модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Базовая версия Honor Magic 7 будет иметь 6,78-дюймовый экран с разрешением 1,5K. Остальные характеристики будут схожи с моделью Pro, но аккумулятор составит 5700 мАч с зарядкой 80 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт. Камеры в этой версии будут представлены датчиками по 50 Мп.

Предполагаемая цена Honor Magic 7 стартует от $619.