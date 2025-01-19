Техэксперт МТС: включённая функция подключения к Wi-Fi грозит потерей данных

Эксперт предупреждает о рисках подключения к Wi-Fi.

Технический руководитель МТС RED SOC Ильназ Гатауллин советует россиянам отключить автоматическое подключение к Wi-Fi на телефонах.

Он объясняет, что хакеры могут создавать поддельные Wi-Fi сети в общественных местах, чтобы украсть личные данные пользователей, используя метод, известный как «Злой близнец».

Если функция автоматического подключения активирована, на экране телефона может появиться фальшивое «окно авторизации». Пользователь, введя свои данные, на самом деле отправит их мошеннику.

Гатауллин также добавил, что даже защищенный паролем Wi-Fi не гарантирует безопасность данных и может быть подвержен вирусам в публичных сетях.