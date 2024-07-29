Техэксперт Казаков: длинные и некачественные кабели не подходят для зарядки телефона

Илья Казаков, технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент», поделился важной информацией о зарядке смартфонов.

В беседе с «Газетой.ру» он подчеркивает, что использование неподходящих и низкокачественных кабелей может привести к быстрой разрядке аккумулятора телефона.

Эксперт выделяет несколько ключевых моментов:

Совместимость кабеля: Необходимо убедиться, что выбранный кабель соответствует вашему устройству (например, Lightning для iPhone или micro-USB/USB-C для Android), чтобы избежать проблем с подключением.

Пропускной ток: Важно учитывать выходной ток и напряжение блока питания. Для эффективной зарядки выбирайте кабели с соответствующей пропускной способностью.

Длина кабеля: Длинные кабели имеют большее сопротивление, что может увеличить время зарядки. Рекомендуется использовать оптимальную длину провода (обычно 1,5 метра).

Качество материала: Нейлоновые кабели обычно более прочные и гибкие, чем пластиковые (ПВХ), а резиновые (TPE) подходят для экстремальных условий.

Источник: Газета.ру.