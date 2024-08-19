Tecno выпустит недорогие планшеты MegaPad 10 и MegaPad 11

Бренд Tecno, известный своими смартфонами, делает шаг в новую категорию устройств со своими первыми планшетами — MegaPad 10 и MegaPad 11.

Устройства уже стали появляться в сертификационных базах, благодаря чему уже известны характеристики модели MegaPad 10.

Это значимое событие для компании, которая ранее не выпускала планшеты. Несмотря на это, новые устройства пока не соответствуют высоким ожиданиям, которые вызывает название «MegaPad». Тем не менее есть надежда, что в будущем Tecno предложит более совершенные модели.

Tecno MegaPad 10 станет первым представителем новой серии и обладает следующими характеристиками:

Процессор: В планшете установлен чип MediaTek Helio G80, который обеспечивает достаточно хорошую производительность для повседневных задач и мультимедийного контента.

Экран: Устройство оснащено 10,1-дюймовым экраном с разрешением 800 x 1280 пикселей, что позволит пользователям комфортно просматривать видео и работать с приложениями.

Оперативная память: MegaPad 10 предлагает 4 ГБ оперативной памяти, что обеспечит плавную работу с несколькими приложениями одновременно.

Хранилище: Пользователи смогут выбрать между вариантами хранения на 128 ГБ или 256 ГБ.

Камеры: Планшет оснащен задней камерой на 13 МП со вспышкой и фронтальной камерой на 5 МП.

Аккумулятор: С батареей емкостью 7000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт пользователи смогут долго работать без подзарядки.

Подключения: MegaPad 10 поддерживает Wi-Fi и LTE-4G (Nano SIM), а также Bluetooth 5.1 для беспроводных подключений.

Размеры: Габариты устройства составляют 240,7 x 159,5 x 7,35 мм.

Цвета: Планшет доступен в двух вариантах — золотом и сером.

Дополнительные функции: Устройство также имеет двойные динамики, разъем USB Type-C и стандартный разъем 3,5 мм для наушников.

Хотя Tecno MegaPad 10 ориентирован на бюджетный сегмент, многие пользователи и эксперты надеются, что в будущем бренд предложит более мощные и стильные модели. Это может вывести Tecno на новый уровень конкуренции в сегменте планшетов и привлечь внимание более широкой аудитории.