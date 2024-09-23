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TECNO Spark 30 Pro получил поддержку ИИ и специальную версию

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Компания TECNO выпустила Pro-версию своего смартфона Spark 30, которая предлагает множество новых функций. В дополнение к мощной 108-мегапиксельной камере и возможностям искусственного интеллекта, устройство включает специальные версии, посвященные франшизе «Трансформеры».

TECNO Spark 30 Pro получил поддержку ИИ и специальную версию

TECNO Spark 30 Pro имеет 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1700 нит. Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G100, с 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Основная камера имеет разрешение 108 Мп, а фронтальная — 13 Мп. Также на задней панели есть вспомогательная ИИ-камера.

TECNO Spark 30 Pro получил поддержку ИИ и специальную версию

Среди ИИ-функций выделяются голосовой помощник Google Gemini, генератор обоев AI Wallpaper и AI Artboard, которые помогают настраивать оформление устройства. Функция AIGC Imaging позволяет делать ИИ-портреты и редактировать фото.

Смартфон оснащен аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт. Среди других особенностей — стереодинамики с Dolby Hi-Res, ИК-порт для управления техникой и NFC.

TECNO Spark 30 Pro получил поддержку ИИ и специальную версию

Специальные версии смартфона доступны в жёлтом (Bumblebee) и серебристо-красном (Optimus Prime) цветах, с фирменными аксессуарами в комплекте. Информация о стоимости новинок будет объявлена дополнительно.

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