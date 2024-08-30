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Tecno показала свою тройную раскладушку Phantom Ultimate 2 в виде концепта

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Бренд Tecno представил новый концептуальный смартфон Phantom Ultimate 2, который демонстрирует будущее складных устройств.

Tecno показала свою тройную раскладушку Phantom Ultimate 2 в виде концепта

Этот телефон принадлежит к серии Phantom и имеет уникальный формат, состоящий из трех узких экранов, которые раскладываются в один большой дисплей.

В промоматериалах показаны различные сценарии использования, подчеркивающие преимущества такого формата, а фотографии позволяют оценить стильный дизайн устройства, напоминающий современные складные модели.

Хотя Phantom Ultimate 2 не будет доступен для покупки в ближайшее время, он демонстрирует, как развиваются технологии в сфере складных смартфонов.

Tecno показала свою тройную раскладушку Phantom Ultimate 2 в виде концепта Tecno показала свою тройную раскладушку Phantom Ultimate 2 в виде концепта Tecno показала свою тройную раскладушку Phantom Ultimate 2 в виде концепта Tecno показала свою тройную раскладушку Phantom Ultimate 2 в виде концепта

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