Tecno показала свою тройную раскладушку Phantom Ultimate 2 в виде концепта

Бренд Tecno представил новый концептуальный смартфон Phantom Ultimate 2, который демонстрирует будущее складных устройств.

Этот телефон принадлежит к серии Phantom и имеет уникальный формат, состоящий из трех узких экранов, которые раскладываются в один большой дисплей.

В промоматериалах показаны различные сценарии использования, подчеркивающие преимущества такого формата, а фотографии позволяют оценить стильный дизайн устройства, напоминающий современные складные модели.

Хотя Phantom Ultimate 2 не будет доступен для покупки в ближайшее время, он демонстрирует, как развиваются технологии в сфере складных смартфонов.