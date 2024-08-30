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TECNO и Hasbro запустят серию Spark 30 в стиле «Трансформеров»

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Компания TECNO объявила о сотрудничестве с франшизой Hasbro и анонсировала выпуск тематических смартфонов серии Spark 30, приуроченных к 40-летию сериала «Трансформеры» 1984 года.

TECNO и Hasbro запустят серию Spark 30 в стиле «Трансформеров»

Новинки будут посвящены знаковым персонажам — Оптимусу Прайму и Бамблби.

В преддверии релиза TECNO выпустила тизер, который частично раскрывает дизайн новых моделей.

Генеральный менеджер TECNO Джек Го отметил, что это сотрудничество подчеркивает стремление компании к современному дизайну и инновациям, а также укрепляет связь с молодыми потребителями по всему миру.

TECNO и Hasbro запустят серию Spark 30 в стиле «Трансформеров»

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